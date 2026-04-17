Scafatese: sopralluogo ad Agropoli per la Serie C

Dopo la straordinaria cavalcata che ha portato alla vittoria del campionato di Serie D, la Scafatese inizia a programmare il prossimo futuro nel calcio professionistico. Con la promozione in Serie C ormai in tasca, la società è al lavoro per risolvere il nodo legato allo stadio dove disputare le partite casalinghe.
Lo stadio di Agropoli per la prossima Serie C
In questi giorni, i dirigenti gialloblù hanno effettuato un sopralluogo ufficiale allo stadio “Raffaele Guariglia” di Agropoli. La struttura è già omologata per i parametri richiesti dalla Serie C, grazie ai lavori effettuati in passato per ospitare le gare della Gelbison. Un sopralluogo tecnico necessario per definire i dettagli logistici in vista della prossima stagione.
Sarà dunque l’impianto cilentano la casa della Scafatese per il prossimo campionato di Serie C. Una scelta obbligata, dato che l’attuale stadio comunale “Giovanni Vitiello” non dispone al momento dei requisiti strutturali necessari per la categoria superiore. La società confida ora nel massiccio supporto dei propri sostenitori, chiamati a seguire la squadra anche in trasferta ad Agropoli. L’obiettivo è ricreare lo stesso clima di festa visto a Scafati, per affrontare al meglio il ritorno tra i professionisti.