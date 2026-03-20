“Crimini e delitti”, focus sulla sparatoria di Centola: riconosciuta la legittima difesa all’imprenditore Valiante

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata il centro della discussione si sposta sul caso della sparatoria di Centola avvenuta nel giugno del 2025. Il Gup del Tribunale di Vallo della Lucania, Domenico Valerio Ragucci, ha emesso una sentenza di condanna nei confronti di uno dei componenti della banda che tentò di svaligiare l’abitazione dell’imprenditore cilentano Aurelio Valiante.

Il giudice, ha inflitto all’uomo una pena di 5 anni e 2 mesi di reclusione, accompagnata da una sanzione pecuniaria di 2.200 euro. Oltre alla detenzione, l’imputato è stato condannato al risarcimento dei danni in favore della parte civile.

All’imprenditore, invece, è stata riconosciuta la legittima difesa ed è stata dunque avanzata richiesta di archiviazione sia per l’accusa di omicidio sia per quella di tentato omicidio.