“Crimini e Delitti”: focus sul caso Alessandro Farina, confermata condanna per i medici del “Ruggi”

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata il centro della discussione, la morte del giovane Alessandro Farina, 13enne residente a Capriglia frazione del comune di Pellezzano, che fu causata da una tardiva diagnosi del diabete di tipo 1. La Corte di Cassazione ha definitivamente confermato la responsabilità dei sanitari e dell’azienda ospedaliera di Salerno per la morte del piccolo Alessandro Farina causata dalla tardiva diagnosi del diabete ma anche dall’errore grave nelle cure successive.

La Cassazione pone fine alla travagliata vicenda giudiziaria. Il giovane era stato condotto al pronto soccorso dell’ospedale “Ruggi d’Aragona” di Salerno il 23 dicembre del 2017 con sintomi chiaramente evocativi di una crisi metabolica, erroneamente inquadrata come una reazione allergica, con conseguenti dimissioni del malcapitato.

La madre del giovane, Tiziana Morra: “È una pagina di giustizia che non cancella il dolore, che resta immenso e quotidiano. Nulla potrà restituirci nostro figlio, ma oggi sentiamo che il suo sacrificio non è stato dimenticato”.