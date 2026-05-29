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“Crimini e Delitti”, violenza tra i giovani in età scolastica: è allarme

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata il centro della discussione, la violenza tra i giovani. Diversi gli episodi accaduti negli ultimi mesi che hanno acceso un faro su una problematica che coinvolge ormai da tempo adolescenti e giovani in tutta Italia. Un grave episodio di violenza, solo l’ultimo in ordine di tempo, si è registrato a Vallo della Lucania lo scorso 16 Maggio, proprio in coincidenza con l’orario di uscita dagli istituti scolastici.

Alcune giovani studentesse si sono rese protagoniste di una accesa colluttazione alla fermata degli autobus, il tutto sotto gli occhi increduli e preoccupati di coetanee e passanti che affollavano la zona. Le immagini dello scontro sono state riprese con gli smartphone e il video ha ben presto fato il giro delle chat di WhatsApp, finendo rapidamente in pasto alla rete e sui principali canali social. Ignote le ragioni precise che hanno spinto le ragazze a venire alle mani.

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