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“Crimini e Delitti”, il mistero di Castellabate: focus sulla scomparsa di Massimo e Ciro

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata il centro della discussione, la scomparsa di Massimo Pepe 18 anni e Ciro Maione 17 anni. Era il 31 marzo del 1991, giorno di Pasqua, quando Massimo e Ciro, decidono di trascorrere un paio di giorni nel Cilento, più precisamente a Castellabate. I due ragazzi spensierati e felici, partono insieme ad un gruppo di amici per trascorrere una serata in una famosa discoteca del posto. Tutto procede nel migliore dei modi fino al mattino seguente quando, dopo una telefonata ai rispettivi genitori, Massimo e Ciro scompaiono nel nulla. A denunciare la loro scomparsa, è un amico di Massino e Ciro, lo stesso che ricostruirà agli investigatori quanto sarebbe accaduto nelle ore precedenti alla loro scomparsa.

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