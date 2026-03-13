“Crimini e delitti”, tentativi di rapimento di bambini: tra fake news e verità sale la psicosi

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e delitti” al centro della discussione, la psicosi per i tentavi di rapimento di bambini che, negli ultimi giorni, sta destando molta preoccupazione. Nel primo quadrimestre del 2025, in Italia sono state registrate 4.589 denunce di scomparsa di minori. Il fenomeno dei rapimenti da parte di sconosciuti sarebbe molto raro in Italia ma negli ultimi mesi la preoccupazione sale sempre di più.