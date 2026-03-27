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“Crimini e delitti”: focus sulla sicurezza stradale dopo la tragedia di Montecorice e il ricordo di Michele e Maria

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40

Redazione Infocilento

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata il centro della discussione la sicurezza stradale, si riaccende il dibattito dopo la tragedia di Montecorice che ha portato alla morte Michele Pirozzi e Maria Magliocco. L’Amministrazione Comunale di Montecorice, guidata dal Sindaco Flavio Meola, si è sempre mostrata attenta a questa problematica che attanaglia molteplici punti del territorio.

Da pochi giorni, ad esempio, sono partiti anche gli interventi di ripristino della trafficata arteria sul torrente Rio Lavis ad Agnone. Ma non solo. Il contatto tra il primo cittadino e la Provincia di Salerno, gestore della gran parte delle strade che attraversano le varie frazioni del Comune, è costante e continuo. Intanto proseguono le indagini per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente a Ripe Rosse.

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