“Crimini e delitti”: il fenomeno allarmante dei femminicidi in Italia

“Crimini e Delitti” è il programma condotto da Maria Emilia Cobucci, in tandem con l’avvocato Francesco Barone, in onda tutti i venerdì a partire dalle ore 20:40.

Un lungo viaggio che ripercorrerà e esaminerà le notizie e i casi di cronaca nera che hanno caratterizzato l’intero territorio cilentano e non solo. Attraverso approfondimenti, immagini e testimonianze verranno raccontate tutte le storie che nel corso degli anni hanno lasciato un segno indelebile.

In questa puntata di “Crimini e delitti” al centro della discussione, il fenomeno, allarmante, dei femminicidi in Italia, purtroppo un fenomeno che non accenna a placarsi. Nel 2025, in Italia, si è registrato un calo del 18% dei femminicidi rispetto all’anno precedente, che ha portato il totale a 286 casi complessivi. Nonostante il calo, il fenomeno della violenza di genere rimane significativo. Ad intervenire in puntata, la Dott.ssa Carmen Landi, responsabile centro antiviolenza Iris.