Nuova scuola materna a Poderia: via libera al progetto esecutivo da 1,8 milioni di euro

Il Comune di Celle di Bulgheria compie un passo decisivo verso la modernizzazione del proprio patrimonio scolastico. L’amministrazione guidata dal sindaco Gino Marotta ha approvato il progetto esecutivo per i lavori di adeguamento sismico, mediante demolizione e ricostruzione, della scuola materna della frazione Poderia. L’intervento, dal valore complessivo di 1.816.310,20 euro, mira a consegnare alla comunità un edificio all’avanguardia, sicuro e multifunzionale.

Sicurezza e vulnerabilità: le ragioni dell’intervento

La decisione di procedere con il rifacimento integrale dell’edificio nasce da rigorose analisi tecniche. Lo studio di vulnerabilità sismica, redatto da un raggruppamento temporaneo di professionisti (RTP), ha evidenziato che la struttura di Via S. Sofia presentava un indice di adeguatezza sismica di gran lunga inferiore all’80%. Tale carenza è stata attribuita alla vetustà dell’immobile e alle tecniche costruttive dell’epoca, rendendo necessario l’adeguamento alle attuali norme tecniche sulle costruzioni del 2018.

Un polo scolastico moderno e inclusivo

Il nuovo progetto non si limita alla mera sicurezza strutturale, ma punta a ridefinire gli standard dell’edilizia scolastica locale. In linea con il Decreto Ministeriale del 18 dicembre 1975, il nuovo plesso ospiterà sia la scuola dell’infanzia che la primaria. Tra le dotazioni previste figurano una mensa scolastica interna, una palestra per attività fisiche, una sala polifunzionale e sistemazioni esterne.

L’amministrazione ha sottolineato il valore strategico dell’opera, evidenziando il “risparmio conseguente all’accorpamento degli edifici scolastici” e la possibilità di utilizzare il nuovo istituto come “presidio di protezione civile in caso di emergenza”.

Dettagli economici e finanziamento

L’investimento totale di oltre 1,8 milioni di euro è così ripartito: 1.425.889,79 euro per i lavori (inclusi gli oneri della sicurezza) e 390.420,41 euro per somme a disposizione della stazione appaltante, che comprendono spese tecniche, imprevisti e imposte. Il progetto è stato già adeguato al nuovo prezzario vigente nella Regione Campania per l’anno 2026.

Il finanziamento dell’opera si inserisce nel quadro delle risorse assegnate dal Ministero dell’Interno, nell’ambito dei contributi per la messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. Il Comune ha già ricevuto un primo contributo di 193.292,00 euro destinato esclusivamente alla fase di progettazione.

Verso l’apertura del cantiere

Con l’approvazione del progetto esecutivo, l’iter amministrativo entra nella sua fase operativa. La Giunta ha confermato la nomina del geometra Biagio Turso quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), demandando a lui gli atti conseguenti per l’avvio delle procedure di affidamento. L’atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile per accelerare i tempi di realizzazione di un’opera considerata prioritaria per la sicurezza degli studenti e la riqualificazione della frazione Poderia.