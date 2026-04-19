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Eboli, cantiere nel degrado in via Giarletta: furti e promesse mancate alimentano la rabbia dei residenti

Furti di infissi e degrado nel cantiere dei nuovi alloggi in via Giarletta a Eboli. I residenti denunciano l'assenza di sicurezza e il mancato ampliamento della strada

Antonio Elia

Cresce la preoccupazione tra i residenti di via Giarletta, dove il cantiere destinato alla realizzazione di nuovi alloggi sarebbe diventato teatro di furti e situazioni di degrado. A denunciare quanto accade sono gli stessi cittadini della zona, che parlano di strutture lasciate incustodite e facilmente accessibili a chiunque.

Finestre “spogliate” e accessi liberi: l’allarme sicurezza

La situazione all’interno dell’area di lavoro appare critica. “Ad alcune finestre mancano le ante in alluminio, ad altre invece ci sono ancora. Intanto è tutto aperto e quindi ricettacolo di situazioni strane dentro”, raccontano i testimoni. Una condizione che, secondo i residenti, favorirebbe intrusioni e attività sospette all’interno degli edifici ancora in costruzione, trasformando un’opera pubblica in un potenziale pericolo per il quartiere.

Il nodo viabilità: “L’allargamento della strada è sparito”

Ma non è solo la sicurezza a preoccupare. I cittadini tornano anche su una questione sollevata in passato durante una protesta pubblica: l’allargamento della strada all’imbocco su via Spirito Santo.

“Ci era stato detto dall’assessore Salvatore Marisei e dal sindaco Mario Conte che la strada sarebbe stata ampliata. Invece adesso stanno costruendo un muro di cinta del privato e di allargamento non si vede nulla, anzi”, denunciano con amarezza i residenti, che vedono disattese le rassicurazioni ricevute dalle istituzioni.

L’ombra dell’amianto e le richieste dei cittadini

A rendere ancora più teso il clima contribuisce la memoria storica della zona legata alla presenza di materiali pericolosi. “C’era amianto sul tetto dell’asilo, che l’allora consigliere Giancarlo Sibona fece incapsulare”, ricordano alcuni abitanti, chiedendo oggi massima chiarezza sulla situazione attuale e sulla gestione dei materiali di scarto del cantiere.

Tra furti, cantieri aperti e promesse che sembrano dimenticate, in via Giarletta si respira un forte malcontento. La comunità locale chiede ora interventi immediati per garantire sicurezza, trasparenza e il rispetto degli impegni presi dall’amministrazione comunale.

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