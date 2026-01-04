Nuovi defibrillatori e manutenzione: Celle di Bulgheria punta sulla sicurezza cardio-protetta

L’amministrazione comunale di Celle di Bulgheria rafforza il proprio impegno nella tutela della salute dei cittadini attraverso un nuovo piano di potenziamento della rete di cardio-protezione locale. Con la delibera di giunta n. 103 dell’11 dicembre 2025, l’Ente ha approvato l’acquisto di due nuovi defibrillatori automatici esterni (DAE) e l’approvvigionamento dei ricambi necessari per la manutenzione dei dispositivi già presenti sul territorio.

L’iniziativa

L’iniziativa si inserisce in un quadro normativo nazionale, dettato dalla Legge 116 del 2021, che promuove la diffusione capillare dei DAE nei luoghi pubblici per garantire interventi tempestivi in caso di arresto cardiaco improvviso. L’obiettivo operativo è quello di permettere la defibrillazione entro un intervallo critico di 4-5 minuti, aumentando drasticamente le possibilità di sopravvivenza.

Ubicazione dei nuovi dispositivi e manutenzione

Per garantire la massima efficacia, i due nuovi dispositivi saranno posizionati in punti strategici del territorio comunale, all’interno di apposite teche accessibili al pubblico 24 ore su 24: Capoluogo (incrocio tra Via Canonico De Luca e Corso Umberto I) e Poderia (incrocio tra Via Santa Maria e Via Santa Sofia).

Oltre al potenziamento della flotta tecnologica, la delibera pone l’accento sulla continuità dell’efficienza. È stato infatti dato mandato all’Area Tecnica di procedere all’acquisto di batterie, piastre e altri componenti soggetti a usura per i DAE già installati, assicurando che l’intera rete comunale sia costantemente operativa e conforme alle norme tecniche vigenti.

Una scelta politica per il territorio

La decisione, approvata all’unanimità dalla giunta presieduta dal sindaco Gino Marotta, riflette la volontà di innalzare gli standard di sicurezza per residenti, studenti e visitatori. Il finanziamento dell’operazione è stato autorizzato a valere sul bilancio comunale.