“Scelte che costruiscono”: Il Liceo Gatto di Agropoli lancia i giovani verso il futuro

Lunedì 20 aprile 2026, a partire dalle ore 9:00, nella sede centrale del Liceo A. Gatto di Agropoli, in via Fiamme Gialle, si terrà l’evento finale del progetto di orientamento in uscita denominato “Scelte che costruiscono”. Un momento cruciale per tracciare i binari del futuro post-diploma degli studenti.

Il Progetto: Un ponte tra scuola, università e lavoro

L’orientamento è una dimensione fondamentale del percorso educativo perché aiuta gli studenti a conoscere sé stessi, riconoscere le proprie attitudini e compiere scelte consapevoli per il futuro formativo e professionale. La scuola accompagna questo processo attraverso attività che favoriscono la riflessione personale, l’esplorazione delle opportunità di studio e il confronto con il mondo universitario e del lavoro.

A partire dal terzo anno, il Liceo promuove un insieme articolato di attività finalizzate a sviluppare consapevolezza, capacità di scelta e conoscenza delle opportunità offerte dal mondo della formazione e del lavoro.

Iniziative e collaborazioni d’eccellenza

Tra le principali iniziative spiccano le attività laboratoriali e i percorsi di approfondimento realizzati in collaborazione con l’Università degli Studi di Salerno e l’Università “L’Orientale” di Napoli. Il programma ha previsto incontri presso l’istituto con atenei provenienti da tutta Italia e con imprese non solo del territorio, ma anche realtà nazionali e multinazionali.

Non sono mancati momenti di confronto attraverso dibattiti, seminari e convegni dedicati ai temi dell’innovazione, delle professioni e delle sfide del futuro. Attraverso queste esperienze, unitamente ai percorsi di FSL (Formazione Scuola Lavoro), la scuola sostiene ogni studente nella definizione di un progetto di vita consapevole, valorizzando talenti, interessi e aspirazioni.

L’evento finale: Confronto tra generazioni e professionisti

Nel corso della giornata, docenti, studenti, studentesse, genitori e imprenditori si confronteranno sulle sfide dell’orientamento universitario e lavorativo in un mondo in rapido cambiamento.

Nella mattinata, i giovani del Liceo e di altri istituti del territorio potranno approfondire le loro conoscenze attraverso il confronto diretto con università e aziende presenti. Nel pomeriggio, il dibattito “Orientamento e disorientamento. Preparare i giovani alle scelte di domani” chiuderà i lavori. L’incontro è curato dalle docenti Funzioni Strumentali Mariangela Rivela e Giovanna Petillo, con l’attiva collaborazione della commissione orientamento costituita da alunni e genitori.