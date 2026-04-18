Scomparso da casa: scatta il piano di ricerca tra Agropoli e Battipaglia. Ritrovato, sta bene

Ore di apprensione per le sorti di Francesco Marciano, residente ad Agropoli, di cui si erano perse le tracce nelle ultime ore. La macchina dei soccorsi si era messa in moto ufficialmente dopo la segnalazione inviata dai Carabinieri, i quali hanno richiesto alla Prefettura l’immediata attivazione del Piano provinciale per la ricerca delle persone scomparse.

Ricerche concentrate nel territorio di Battipaglia

Sebbene Marciano risieda nel comune cilentano di Agropoli, l’attenzione degli inquirenti si è spostata rapidamente verso la zona della Piana del Sele. Secondo i primi rilievi tecnici, infatti, l’ultima cella telefonica agganciata dai dispositivi dell’uomo risulterebbe essere quella di Battipaglia.

Dopo alcune ore è stato ritrovato. Ma l’uomo ha chiarito di essersi allontanato volontariamente e di stare bene. Pertanto la denuncia è stata ritirata.