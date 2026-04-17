Cilento

Paura a Pioppi: incendio in un appartamento in ristrutturazione, intervengono i Vigili del Fuoco

Fiamme in un’abitazione lungo la strada principale di Pioppi. L’intervento dei Vigili del Fuoco di Vallo della Lucania evita il peggio. Indagini in corso

Chiara Esposito

Paura a Pioppi: fiamme in un appartamento, l’intervento dei Vigili del Fuoco

Tardo pomeriggio di paura a Pioppi, frazione costiera di Pollica, dove un incendio ha improvvisamente interessato un appartamento situato al primo piano di una palazzina lungo la strada principale.

L’origine del rogo nell’edificio in ristrutturazione

L’abitazione, secondo quanto emerso dai primi rilievi, risulta attualmente disabitata e interessata da alcuni lavori di ristrutturazione. L’allarme è scattato quando i residenti della zona hanno notato il fumo e le fiamme uscire dalle finestre, allertando immediatamente i soccorsi per evitare che il rogo potesse propagarsi alle strutture adiacenti.

L’intervento dei caschi rossi e i rilievi dei Carabinieri

Sul posto sono giunti tempestivamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania. I caschi rossi sono riusciti con rapidità a circoscrivere le fiamme e ad avviare le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dei locali.

Presenti anche i Carabinieri della locale stazione, che hanno avviato gli accertamenti necessari per risalire alle cause dell’incendio. Al momento non si esclude alcuna ipotesi, dal corto circuito all’evento accidentale legato al cantiere.

Viabilità in tilt e bilancio dei danni

L’intervento ha provocato inevitabili disagi alla circolazione lungo l’arteria principale, chiusa temporaneamente per consentire ai soccorritori di operare in totale sicurezza. Fortunatamente, dato che l’immobile era vuoto al momento del rogo, non si registrano feriti o intossicati.

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