Attualità

Altavilla Silentina: pubblicato il libro scritto dagli studenti. Ieri la presentazione

I giovani autori hanno dato vita a una storia che parla di amicizia, solidarietà e rispetto, temi fondamentali nella formazione delle nuove generazioni.

Alessandra Pazzanese

Un importante momento di crescita, creatività e condivisione è stato vissuto dalla comunità di Altavilla Silentina che si è ritrovata, ieri sera, presso l’Aula Consiliare del Comune, guidato dal Sindaco Francesco Cembalo, che ha aperto con soddisfazione le sue porte alla presentazione del libro “Quattro amici da salvare”, realizzato dagli alunni della classe quinta dell’Istituto Comprensivo “Giovanni XXIII”.

Il progetto

Il progetto è nato all’interno del percorso scolastico. I giovani autori hanno dato vita a una storia che parla di amicizia, solidarietà e rispetto, temi fondamentali nella formazione delle nuove generazioni. L’iniziativa ha ottenuto un prestigioso riconoscimento: il libro si è classificato al primo posto nel concorso letterario promosso dall’Associazione Culturale “Il Saggio” di Eboli e sarà pubblicato.

Durante l’evento i protagonisti sono stati proprio i ragazzi che hanno raccontato le emozioni vissute e le fasi di realizzazione dell’opera. Ai microfoni di InfoCilento il Dirigente Scolastico, Vincenzo Fauceglia e la docente, Maria Vertuccio, responsabile del progetto.

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