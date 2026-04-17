Serie D: la Gelbison ospita l’Acireale

La Serie D verso le battute finali, mancano tre giornate alla fine della stagione regolamentare e la Gelbison punta a vincerle tutte per conquistare i play off. Proverà a farlo già domenica 19 aprile dove al ” Valentino Giordano” di Castelnuovo Cilento arriverà l’Acireale. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 15.00.

Il match

Una partita importante per le due squadre, ovviamente per motivi diversi, i ragazzi di Mister Agovino arrivano dalla vittoria sul campo della Sancataldese che è valsa il quinto posto momentaneo, visto il rinvio della gara della Nuova Igea Nuova Virtus. Rossoblù quindi che cercano i tre punti per confermare questo piazzamento.

Dall’altra parte arriva un Acireale invischiato in una lotta serrata per la salvezza, i siciliani con Vibonese e Castrum Favara sono fermi a 31 punti in zona play out e cercano punti per una salvezza sicura. La squadra allenata da Mister Cozza ha ottenuto in questa stagione più punti in casa che in trasferta, nelle ultime 5 hanno collezionato 8 punti con due vittorie con Reggina ed Enna Calcio, un sconfitta con il Sambiase e due pareggi con Castrum Favara e Nissa.Con 47 reti incassate i granata sono una delle peggiori difese del campionato.

Acireale in ritiro ad Agropoli

L’Acireale si sta preparando per la partita di domenica nel Cilento, la squadra ha scelto infatti Agropoli per il suo ritiro per affrontare al meglio la trasferta contro la Gelbison.