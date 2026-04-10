Serie D: Gelbison verso il rush finale. Parlano mister Agovino e Liurni

La Gelbison si prepara al rush finale della stagione, 4 le partite al termine del campionato di Serie D. Domenica 12 aprile i rossoblù saranno di scena sul campo della Sancataldese, un avversario ostico impegnato nella lotta per la salvezza. La squadra si trova al sesto posto in classifica ad un punto dalla zona play off, piazzamento arrivato grazie ad un grande lavoro di gruppo che ha portato a risultati importanti contro le big del campionato e non solo in questa seconda parte di stagione.

Le parole di Mister Agovino

“Siamo arrivati fin qui attraverso il lavoro, con la voglia di questa squadra di stare sul pezzo, di non mollare nei momenti di criticità della stagione – ha sottolineato Mister Agovino – ne siamo venuti fuori da grande gruppo, da grandi uomini, soprattutto grazie alla società. Siamo stati artefici di questo momento della stagione, nel senso che siamo stati con Savoia, Nissa, Reggina, artefici di questo scorcio di campionato, di questo finale”. “Ci siamo comportati bene con tutti – ha poi voluto precisare l’allenatore – questo lo voglio sottolineare perché davanti a risultati importanti della squadra qualcuno aveva detto che la mia squadra faceva partite della vita.

Le partite della vite le abbiamo fatte contro tutti, ci siamo comportati bene con tutti e così faremo anche da domenica in poi dove troveremo le squadre che devono salvarsi e cercheremo di fare questo torneo in modo regolare, sottolineo regolare”.

Liurni: “concentrati per questo finale”

Ai microfoni di InfoCilento anche Lorenzo Liurni, attaccante della Gelbison: “Sappiamo di incontrare squadre che hanno fame di punti, squadre che hanno degli obiettivi da raggiungere, ma noi siamo concentrati, siamo sul pezzo per cercare di vincerle tutte e 4 e regalarci questa gioia play off. Domenica sarà una partita difficilissima, un viaggio lungo, un campo tosto però noi proveremo a fare la nostra partita con la massima serenità, senza pressioni, proveremo a portare a casa i tre punti”.

Una buona stagione anche a livello personale per Lorenzo Liurni, durante la quale ha realizzato finora 11 reti. “Sono contento – ha detto il bomber rossoblù – ma è merito di questa squadra, del Mister, si questo staff che proponiamo un calcio importante, un calcio bello offensivo, siamo organizzati, quindi sono contento a livello realizzativo ma sono contento per i miei compagni”.