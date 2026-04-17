Cilento

Torchiara, Arnaldo Miglino presenta “La Grande Paura”: un viaggio tra le fragilità del nostro tempo

Sabato 18 aprile, il Palazzo Baronale di Torchiara ospita la presentazione del libro "La Grande Paura" di Arnaldo Miglino. Un dialogo profondo sulle ansie collettive

Ernesto Rocco
Palazzo De Conciliis Torchiara

Sabato 18 aprile, alle ore 19:00, la suggestiva cornice del Palazzo Baronale De Conciliis di Torchiara farà da sfondo alla presentazione del libro “La Grande Paura” di Arnaldo Miglino. L’iniziativa rappresenta un appuntamento imperdibile per gli amanti della lettura e per chiunque desideri confrontarsi con temi di stretta attualità e profonda risonanza sociale.

Il dialogo tra l’autore e Gennaro Guida

A rendere l’incontro ancora più stimolante sarà la partecipazione di Gennaro Guida, che dialogherà con l’autore. Il confronto promette di offrire numerosi spunti di riflessione e un dibattito serrato sulle tematiche trattate nell’opera, coinvolgendo il pubblico in un’analisi critica e appassionata.

Analisi di un’epoca: memoria e identità

“La Grande Paura” ci conduce in un viaggio esplorativo tra memoria, identità e le fragilità che caratterizzano il nostro tempo. Con uno stile diretto e coinvolgente, Miglino affronta le paure collettive e individuali che attraversano la società contemporanea, restituendo al lettore una chiave di lettura lucida e necessaria per interpretare il presente.

Partecipazione e confronto con il pubblico

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per incontrare l’autore dal vivo, approfondire la genesi del libro e intervenire direttamente con domande e riflessioni. Un momento di condivisione culturale pensato per rimettere al centro il valore del pensiero critico.

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