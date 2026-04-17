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Incidente a Polla sulla SS19: scontro frontale tra auto e camion, tre feriti

Paura sulla SS19 a Polla: violento impatto frontale tra un'auto e un autocarro nei pressi della zona industriale. Tre feriti, tra cui una bambina. Leggi i dettagli

Erminio Cioffi

Un nuovo incidente stradale si è verificato lungo la SS19, nei pressi dello svincolo che conduce alla zona industriale di Sant’Antuono. A scontrarsi sono stati un’automobile e un autocarro, in un impatto frontale che ha richiesto l’intervento immediato dei soccorsi.

La dinamica del sinistro

Stando alle prime informazioni, il mezzo pesante stava effettuando una manovra di svolta verso l’area industriale, mentre la vettura procedeva in direzione Atena Lucana. L’urto è stato inevitabile e particolarmente violento.

Tre feriti in ospedale: coinvolta una bambina

Ad avere la peggio sono stati gli occupanti dell’auto: su cinque persone a bordo, tre sono state accompagnate al pronto soccorso. Tra i feriti figurano il conducente, una donna e una bambina di tenera età. Le loro condizioni, tuttavia, non desterebbero preoccupazione. Illeso, invece, il conducente del camion.

L’intervento dei soccorsi e della Polizia Locale

Sul luogo dell’incidente sono giunte tempestivamente due ambulanze del 118, oltre agli agenti della Polizia Locale di Polla, impegnati nei rilievi per ricostruire l’esatta dinamica e nella gestione della viabilità, che ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso.

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