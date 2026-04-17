Notte di fuoco a Eboli: auto in fiamme al Rione Paterno, indagini sull’ipotesi dolo

Momenti di forte tensione nella notte a Eboli, precisamente nel Rione Paterno. Intorno alle quattro del mattino, un incendio improvviso ha squarciato il silenzio del quartiere, avvolgendo completamente un’autovettura in sosta. Il rogo, sviluppatosi con estrema rapidità, ha generato una colonna di fumo densa che ha allarmato l’intero vicinato.

Tre vetture coinvolte dal rogo

L’incendio non si è limitato al primo veicolo: le fiamme si sono propagate velocemente, coinvolgendo altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Entrambi i mezzi sono rimasti seriamente danneggiati dopo essere stati lambiti dal calore e dal fuoco. L’intervento dei residenti, svegliati dal bagliore e dall’odore acre della combustione, è stato immediato nel richiedere soccorso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui lavoro è stato fondamentale per domare l’incendio ed evitare che le fiamme raggiungessero altri veicoli o le abitazioni adiacenti. Insieme ai caschi rossi, sono giunte le forze dell’ordine che hanno immediatamente recintato l’area e avviato gli accertamenti tecnici necessari.

Indagini in corso: l’ombra del dolo

Secondo le prime ipotesi investigative, le fiamme potrebbero avere origine dolosa, sebbene al momento gli inquirenti preferiscano non escludere alcuna pista, inclusa quella del corto circuito. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, analizzando i rilievi e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.