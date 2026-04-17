Cronaca

Notte di fuoco a Eboli: auto in fiamme al Rione Paterno, indagini sull’ipotesi dolo

Un incendio divampa nel cuore della notte al Rione Paterno di Eboli. Distrutta un'auto, danneggiate altre due vetture. Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine indagano sulla pista dolosa

Antonio Elia
Auto a fuoco ad Eboli

Momenti di forte tensione nella notte a Eboli, precisamente nel Rione Paterno. Intorno alle quattro del mattino, un incendio improvviso ha squarciato il silenzio del quartiere, avvolgendo completamente un’autovettura in sosta. Il rogo, sviluppatosi con estrema rapidità, ha generato una colonna di fumo densa che ha allarmato l’intero vicinato.

Tre vetture coinvolte dal rogo

L’incendio non si è limitato al primo veicolo: le fiamme si sono propagate velocemente, coinvolgendo altre due vetture parcheggiate nelle vicinanze. Entrambi i mezzi sono rimasti seriamente danneggiati dopo essere stati lambiti dal calore e dal fuoco. L’intervento dei residenti, svegliati dal bagliore e dall’odore acre della combustione, è stato immediato nel richiedere soccorso.

L’intervento dei Vigili del Fuoco e i rilievi

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Vigili del Fuoco, il cui lavoro è stato fondamentale per domare l’incendio ed evitare che le fiamme raggiungessero altri veicoli o le abitazioni adiacenti. Insieme ai caschi rossi, sono giunte le forze dell’ordine che hanno immediatamente recintato l’area e avviato gli accertamenti tecnici necessari.

Indagini in corso: l’ombra del dolo

Secondo le prime ipotesi investigative, le fiamme potrebbero avere origine dolosa, sebbene al momento gli inquirenti preferiscano non escludere alcuna pista, inclusa quella del corto circuito. Gli investigatori stanno raccogliendo elementi utili, analizzando i rilievi e verificando l’eventuale presenza di telecamere di videosorveglianza nella zona per chiarire la dinamica dell’accaduto e individuare eventuali responsabilità.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.