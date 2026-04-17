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Piano di Zona S9: nuovo servizio nel centro polifunzionale di Celle di Bulgheria

Destinatari questa volta del nuovo progetto sono i minori appartenenti all'intero comprensorio. Il progetto, denominato "officina creativa", è basato su una serie di laboratori che avranno come protagonisti proprio i bambini.

Maria Emilia Cobucci

Un nuovo servizio, erogato dal Piano di Zona Ambito S9 diretto dalla Coordinatrice Gianfranca di Luca, ha preso il via nella giornata di ieri presso il centro polifunzionale presente a Celle di Bulgheria, inaugurato lo scorso mese di ottobre.

Un progetto rivolto ai minori dell’intero comprensorio

Destinatari questa volta del nuovo progetto sono i minori, compresi nella fascia di età che va dai 6 ai 17 anni, appartenenti all’intero comprensorio. Il progetto, denominato “officina creativa”, è basato su una serie di laboratori che avranno come protagonisti proprio i bambini.

Un’opportunità importante per i più piccini che saranno supportati in un insieme di attività che oltre a quelle scolastiche saranno incentrate sul teatro, sulla musica, su diversi laboratori attraverso i quali verranno sviluppate le attitudini di tutti i ragazzini.

Il servizio

Un servizio completamente gratuito offerto dal Piano di Zona S9, tramite la cooperativa sociale “Fili d’erba” rappresentata dal presidente Doriana Romano, alle famiglie del territorio e che vedrà impegnati tutti i bambini dal lunedì al venerdì. Un progetto subito accolto dal Sindaco del Comune di Celle di Bulgheria Gino Marotta che si è detto entusiasta per quanto realizzato all’interno del centro Polifunzionale.

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