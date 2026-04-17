Agropoli conquista il Seatrade di Miami: la Magna Graecia punta sul turismo crocieristico d’eccellenza

La città di Agropoli, con il suo suggestivo attracco in rada, è stata proposta come itinerario crocieristico esperienziale nel cuore del Mediterraneo in occasione del Seatrade Cruise Global di Miami. L’assessore al mare e al porto, Giuseppe Di Filippo, ha partecipato in rappresentanza dell’amministrazione comunale alla presentazione ufficiale in Florida di Magna Graecia Coast to Coast (MGC2C), il progetto strategico che unisce i porti di Taranto, Reggio Calabria e Agropoli.

Un’alleanza tra territori per un turismo sostenibile

L’iniziativa è nata dalla collaborazione tra l’Autorità di Sistema Portuale del Mar Ionio, l’Autorità di Sistema Portuale dello Stretto e Salerno Cruises. L’obiettivo è creare un modello integrato che promuova un turismo sostenibile alla scoperta di antiche radici culturali, siti UNESCO ed eccellenze enogastronomiche tra Puglia, Calabria e Campania.

MGC2C propone una nuova visione di crociera: un viaggio tra i patrimoni della Magna Grecia, lontano dal turismo di massa e con una forte attenzione al coinvolgimento delle comunità locali. Durante l’evento, a ciascun partecipante è stata consegnata una sensory bag contenente omaggi ispirati ai territori coinvolti, simboli di benessere, cultura e tradizione locale.

Digitalizzazione e prossimi passi: il portale MGC2C

A Miami è stato inoltre lanciato ufficialmente il sito web del progetto, www.magnagraeciacoast2coast.it, la nuova piattaforma di riferimento per compagnie, tour operator e viaggiatori interessati a scoprire l’itinerario e i porti coinvolti. La prossima tappa operativa prevede l’organizzazione di un fam trip dedicato alle cruise lines, per permettere loro di vivere in prima persona l’esperienza “coast to coast” della Magna Graecia.

Il sindaco, Roberto Mutalipassi, ha espresso grande soddisfazione:

«È un orgoglio la partecipazione del nostro porto, rappresentato a Miami dall’assessore Giuseppe Di Filippo, promosso tra i protagonisti di un viaggio tra territori diversi ma uniti da un’unica, riconoscibile identità mediterranea. Con la presentazione e il debutto online, il progetto entra ora nella sua fase operativa, avviando un programma congiunto di promozione sui mercati internazionali».

L’assessore Giuseppe Di Filippo, di rientro dalla trasferta statunitense, ha aggiunto: