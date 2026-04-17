Svolta nell’inchiesta appalti a Capaccio Paestum: revocate le misure per Franco Alfieri che però resta ai domiciliari

Il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la revoca delle misure cautelari nei confronti di Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum, e di Carmine Greco, ex Responsabile Unico del Procedimento (RUP). La decisione, firmata dal presidente Vincenzo Pellegrino con il parere favorevole del pubblico ministero, annulla l’obbligo di dimora a Torchiara per Alfieri e il divieto di dimora nella città dei Templi per Greco. Il provvedimento giunge a pochi giorni dalla revoca delle misure cautelari anche per gli altri coinvolti (leggi qui)

Le motivazioni del Tribunale e l’evoluzione del processo

Alla base della decisione del giudice vi è il mutamento del quadro procedurale: come per gli altri imputati, infatti, la fase dibattimentale ha ormai visto l’escussione di tutti i testimoni citati dalla pubblica accusa. Secondo il Tribunale, è venuta a mancare la permanenza delle esigenze cautelari e il pericolo di reiterazione del reato.

L’inchiesta ruota attorno a presunti appalti pilotati per la pubblica illuminazione nel comune capaccese. Le accuse contestate a vario titolo sono di turbata libertà degli incanti e corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio in concorso, con l’aggravante del falso ideologico per l’ex primo cittadino.

Il quadro generale degli indagati

La posizione di Franco Alfieri resta complessa: nonostante la revoca odierna, l’ex sindaco rimane ristretto agli arresti domiciliari a causa inerente un presunto patto elettorale politico-mafioso legato alle elezioni amministrative del 2019, che vede coinvolto anche l’imprenditore Roberto Squecco.

Il processo riprenderà il 23 aprile. Alfieri è ormai sottoposto da un anno e mezzo a misure restrittive, un tempo che molti ritengono ormai eccessivo.