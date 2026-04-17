Sicurezza urbana e contrasto allo spaccio: intensificati i controlli sul lungomare di Salerno

L’impegno della Polizia di Stato sul fronte della sicurezza e del monitoraggio delle presenze straniere nel salernitano ha subito un’importante accelerazione. Nelle ultime ore, le autorità hanno dato seguito a un piano di rafforzamento delle attività di controllo, volto a garantire il rispetto delle normative vigenti in materia di regolarizzazione e soggiorno sul territorio nazionale. Tali operazioni si inseriscono in una strategia più ampia di prevenzione della criminalità predatoria, coordinata per innalzare i livelli di sicurezza urbana secondo le direttive stabilite dal Prefetto in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

Il monitoraggio del territorio e il sequestro di stupefacenti

Durante lo svolgimento di questi servizi mirati, il personale dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico (UPG SP) ha concentrato la propria attenzione sulla zona del lungomare di Salerno, area nevralgica per il flusso cittadino e turistico. Nel corso di una serie di verifiche e accertamenti d’iniziativa, gli agenti hanno individuato un cittadino originario del Gambia in possesso di sostanza stupefacente.

Nello specifico, l’uomo è stato trovato con un involucro di hashish del peso complessivo di 14,56 grammi. La scoperta ha immediatamente fatto scattare le procedure di rito per la messa in sicurezza della sostanza e l’identificazione certa del soggetto coinvolto.

La posizione giuridica del fermato e i provvedimenti dell’Autorità

A seguito del fermo, l’uomo è stato accompagnato presso gli uffici della Questura per le operazioni di fotosegnalamento. Dagli accertamenti effettuati sulla sua posizione amministrativa, è emerso che lo straniero risulta regolare sul territorio nazionale, avendo in corso una richiesta di asilo politico.

Nonostante la regolarità del soggiorno, la condotta rilevata ha portato a conseguenze legali immediate: il cittadino straniero sarà infatti deferito all’Autorità Giudiziaria per il reato di detenzione illecita di sostanze stupefacenti. L’operazione odierna conferma la capillarità dei presidi di legalità messi in campo per tutelare il decoro e la tranquillità della comunità salernitana.