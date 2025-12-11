“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: dodicesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Serena Landi, presidente dell’associazione “Gli Amici di Lucky” e Vincenzo Torraca, volontario e componente dell’associazione.

Serena, Vincenzo e tanti volontari dell’associazione “Amici di Lucky O.D.V.” aiutano i nostri amici a quattro zampe che hanno più bisogno recuperandoli dopo l’abbandono e assistendoli quando ne hanno più bisogno.

Un lavoro di volontariato che impiega tutto il loro tempo libero, tempo che investono solo per fare del bene. Sono tanti i cuccioli che nel corso del tempo sono stati salvati dai componenti dell’associazione.

Per questo motivo, e per tutte le cose belle che hanno raccontato e che potrete seguire nella nuova puntata di “Maestri del Fare”, Serena, Vincenzo e i loro volontari sono veri e propri maestri del fare.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT