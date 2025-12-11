“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: dodicesima puntata

Ospite nella puntata di oggi, Serena Landi, presidente dell'associazione "Gli Amici di Lucky” e Vincenzo Torraca, volontario e componente dell’associazione

A cura di Redazione Infocilento

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Serena Landi, presidente dell’associazione “Gli Amici di Lucky” e Vincenzo Torraca, volontario e componente dell’associazione.

Serena, Vincenzo e tanti volontari dell’associazione “Amici di Lucky O.D.V.” aiutano i nostri amici a quattro zampe che hanno più bisogno recuperandoli dopo l’abbandono e assistendoli quando ne hanno più bisogno.

Un lavoro di volontariato che impiega tutto il loro tempo libero, tempo che investono solo per fare del bene. Sono tanti i cuccioli che nel corso del tempo sono stati salvati dai componenti dell’associazione.

Per questo motivo, e per tutte le cose belle che hanno raccontato e che potrete seguire nella nuova puntata di “Maestri del Fare”, Serena, Vincenzo e i loro volontari sono veri e propri maestri del fare.

Maestri del fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT

Altre puntate:

“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: undicesima puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: decima puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: nona puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: ottava puntata
“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: settima puntata
Accedi alla sezione on demand
TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

“City Live”, parola ai cittadini: intervista al sindaco di Ascea, Stefano Sansone

Cinque momenti importanti durante i quali i sindaci risponderanno a diverse domande…

Palomonte - Serre

Far west a Palomonte: pugno al volto di un dirigente e bottiglie di vetro, stangata del giudice sportivo

Maxi squalifiche, sanzioni e ritorno a porte chiuse dopo la rissa del…

Presepe Vivente Montecorice

Montecorice: tutto pronto per la quarta edizione del “Presepe Vivente”

La Sacra Rappresentazione è in programma nei giorni 13 e 14 dicembre

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.