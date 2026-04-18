Colpo esplosivo a Sala Consilina: assalto notturno alla Compass, è caccia alla banda

Colpo nella notte ai danni della filiale Compass situata in località Tressanti a Sala Consilina. Un gruppo di malviventi, con il volto coperto, è entrato in azione prendendo di mira la cassaforte dell’istituto. L’operazione, fulminea e violenta, ha scosso la tranquillità della zona commerciale del comune salernitano.

La dinamica: cassaforte sventrata con l’esplosivo

Secondo una prima ricostruzione, i ladri si sarebbero introdotti all’interno dell’istituto di credito nelle ore notturne. Per scardinare il forziere, i malviventi hanno utilizzato del materiale esplosivo, causando ingenti danni alla struttura. Il colpo non sarebbe andato in porto grazie al sistema di allarme e al gas sprigionato dal sistema antifurto.

Indagini in corso: si analizzano i video di sorveglianza

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del colpo. Gli investigatori stanno acquisendo elementi utili, tra cui le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, nel tentativo di ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e individuare la via di fuga dei responsabili.

Allarme sicurezza nel Vallo di Diano

L’episodio riaccende inevitabilmente l’attenzione sulla sicurezza degli istituti di credito del territorio. Solo dieci giorni fa, un altro colpo era stato messo a segno a Polla, dove era stato fatto esplodere il bancomat della filiale della banca Mediocredito Centrale, suggerendo la possibile presenza di una banda specializzata operativa nel comprensorio.