Calcio: Gelbison alla prova Acireale, Eccellenza tutta d’un fiato

Un sabato pomeriggio intenso di passione e adrenalina. Il campionato d’Eccellenza scende in campo in contemporanea alle 16.00 per una penultima giornata da brividi forti. Dalla lotta al titolo a quella per la salvezza si giocano 90 minuti di fuoco per le squadre del territorio.

La partite

La prima è ovviamente l’Ebolitana vicinissima ad abbracciare una promozione rincorsa tutto l’anno. Gli eburini, al Dirceu, ospitano l’arrendevole e ormai già retrocessa Virtus Monteforte. Un ostacolo di certo non insormontabile per la squadra di mister Pirozzi che potrebbe avvicinare ancor di più la tanto attesa Serie D. Molto, però, passerà inevitabilmente da quanto succederà ad Apice tra la formazione beneventana e la Polisportiva Santa Maria. I giallorossi sono messi spalle al muro da una situazione di classifica difficile e affrontano un avversario temibilissimo e che in casa vola letteralmente. La sensazione è che i cilentani si giocheranno la salvezza la settimana prossima nello scontro diretto contro l’Angri. La Battipagliese, invece, se la vedrà con il Montemiletto. Le zebrette viaggiano a ritmi alti e la speranza di raggiungere il secondo posto non è mai del tutto tramontata. L’obiettivo è mettere pressione all’Apice fino all’ultimo minuto di questo campionato.

Se nel campionato di Promozione l’Agropoli riposa, è la Serie D a regalare un match importante per le sorti della Gelbison. I rossoblù, al Valentino Giordano, ricevono la visita dell’Acireale a ridosso della zona playout. La formazione di mister Agovino ha tutte le carte in tavola per inanellare un altro successo che proietterebbe i rossoblù virtualmente ancor di più ai playoff in attesa del recupero della Nuova Igea Virtus.