Donazione organi: l’Italia segna il record nel 2025, ma crescono i no tra i giovani

In occasione della Giornata nazionale per la donazione di organi, il panorama della solidarietà italiana traccia un bilancio tra traguardi storici e nuove sfide culturali. Al centro di questo scenario si pone l’Aido Salerno, che da ben 49 anni opera sul territorio provinciale per promuovere la cultura del dono attraverso l’impegno gratuito e volontario dei propri iscritti.

Record storici per il sistema trapianti in Italia

I dati più recenti pubblicati dal Centro nazionale trapianti delineano un quadro di eccellenza per il sistema sanitario nazionale. Nel corso del 2025, l’Italia ha registrato i numeri più alti di sempre: le donazioni di organi sono salite a 2.164, segnando un incremento del 3,2% rispetto all’anno precedente. Questa crescita ha permesso di effettuare ben 4.697 trapianti, consolidando la posizione del nostro Paese tra i leader europei con un tasso di 30,2 donatori per milione di persone.

L’ingegnere Vincenzo De Sio, presidente provinciale dell’Aido Salerno, ha evidenziato come questa spinta positiva coinvolga anche il territorio locale. In Campania, infatti, si è registrato un segnale incoraggiante con un incremento dei prelievi pari al 3,9%, a dimostrazione di una sensibilità crescente verso questa pratica salvavita.

Il nodo delle opposizioni e il dato sulle carte d’identità

Nonostante il successo clinico e organizzativo, permangono alcune ombre relative alla volontà espressa dai cittadini. Mentre le opposizioni nelle rianimazioni restano stabili al 28,8%, desta preoccupazione il trend registrato durante il rilascio della carta d’identità elettronica.

Nel 2025, su oltre 3,7 milioni di dichiarazioni raccolte, i consensi si sono fermati al 59,9%, mentre le opposizioni sono salite al 40,1%, un dato in netto aumento rispetto al 36,3% dell’anno precedente. Particolarmente rilevante è il numero di cittadini (circa il 38,8%) che decide di non esprimere alcuna preferenza al momento del rinnovo del documento.

Giovani e sensibilizzazione: la sfida culturale dell’Aido

Un aspetto critico riguarda le nuove generazioni. L’incremento dei “no” è trasversale a tutte le fasce d’età, ma colpisce con forza i giovani tra i 18 e i 30 anni, dove le opposizioni sono passate dal 33,6% al 39,7%. Questa tendenza conferma quanto sia urgente rafforzare l’attività di informazione per contrastare la disinformazione e le paure infondate.

L’Aido ribadisce dunque la propria missione, centrata sulla promozione della donazione come un atto di solidarietà sociale, gratuito, anonimo e consapevole. Oltre alla sensibilizzazione, l’associazione punta con decisione sulla prevenzione e sull’educazione a stili di vita corretti, ricordando che ogni singola scelta può trasformarsi in una speranza concreta per chi è in attesa di un trapianto.