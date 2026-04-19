Attualità

Capaccio Paestum, nuovi punti luce alla Licinella: via libera della Giunta ai lavori in via Traversa Prima

La Giunta di Capaccio Paestum approva l'installazione di nuovi punti luce LED in via Traversa Prima Licinella per potenziare la sicurezza stradale e urbana

Alessandra Pazzanese
Lampione Led

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum prosegue il piano di potenziamento del decoro urbano e della sicurezza stradale. L’esecutivo ha approvato un atto di indirizzo per l’estensione della rete di pubblica illuminazione in una zona periferica ma densamente abitata: la località Licinella.

Un intervento mirato per la sicurezza dei residenti

L’iniziativa nasce dalla necessità di dare una risposta concreta alle istanze dei cittadini. In particolare, il provvedimento fa seguito a una segnalazione protocollata lo scorso 16 marzo, con la quale veniva richiesto un intervento urgente in via Traversa Prima Licinella. La strada, situata nei pressi del tratto viario SP278, è abitualmente percorsa dai residenti ma risultava finora priva di impianti di illuminazione, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale e l’incolumità dei pedoni.

Nello specifico, l’intervento prevede l’installazione di 3 nuovi pali di illuminazione pubblica lungo il lato destro all’ingresso della via, in direzione ovest, in prossimità delle particelle catastali individuate al foglio di mappa n. 51.

Dettagli tecnici e modalità di attuazione

I lavori verranno eseguiti nell’ambito del contratto di gestione del servizio di pubblica illuminazione affidato nel 2011 all’ATI DERVIT (mandataria) e I.E.C.I. Lombardo S.r.l. (mandante). Secondo le clausole contrattuali vigenti, l’azienda aggiudicataria ha l’obbligo di fornire gratuitamente al Comune la posa in opera di 10 pali ogni anno su indicazione dell’Ente.

Per il 2026, l’Amministrazione ha deciso di utilizzare tre di questi dieci punti luce previsti per l’annualità corrente proprio per l’area della Licinella. L’opera consisterà nella posa di:

  • Pali conici circolari zincati completi di plinto di fondazione;
  • Cassetta e frutto di derivazione, morsetto portafusibile e fusibile;
  • Armature stradali a tecnologia LED, orientate al risparmio energetico e alla migliore resa luminosa.
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2025 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.