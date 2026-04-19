Capaccio Paestum, nuovi punti luce alla Licinella: via libera della Giunta ai lavori in via Traversa Prima

L’Amministrazione Comunale di Capaccio Paestum prosegue il piano di potenziamento del decoro urbano e della sicurezza stradale. L’esecutivo ha approvato un atto di indirizzo per l’estensione della rete di pubblica illuminazione in una zona periferica ma densamente abitata: la località Licinella.
Un intervento mirato per la sicurezza dei residenti
L’iniziativa nasce dalla necessità di dare una risposta concreta alle istanze dei cittadini. In particolare, il provvedimento fa seguito a una segnalazione protocollata lo scorso 16 marzo, con la quale veniva richiesto un intervento urgente in via Traversa Prima Licinella. La strada, situata nei pressi del tratto viario SP278, è abitualmente percorsa dai residenti ma risultava finora priva di impianti di illuminazione, con conseguenti rischi per la sicurezza stradale e l’incolumità dei pedoni.
Nello specifico, l’intervento prevede l’installazione di 3 nuovi pali di illuminazione pubblica lungo il lato destro all’ingresso della via, in direzione ovest, in prossimità delle particelle catastali individuate al foglio di mappa n. 51.
Dettagli tecnici e modalità di attuazione
I lavori verranno eseguiti nell’ambito del contratto di gestione del servizio di pubblica illuminazione affidato nel 2011 all’ATI DERVIT (mandataria) e I.E.C.I. Lombardo S.r.l. (mandante). Secondo le clausole contrattuali vigenti, l’azienda aggiudicataria ha l’obbligo di fornire gratuitamente al Comune la posa in opera di 10 pali ogni anno su indicazione dell’Ente.
Per il 2026, l’Amministrazione ha deciso di utilizzare tre di questi dieci punti luce previsti per l’annualità corrente proprio per l’area della Licinella. L’opera consisterà nella posa di:
- Pali conici circolari zincati completi di plinto di fondazione;
- Cassetta e frutto di derivazione, morsetto portafusibile e fusibile;
- Armature stradali a tecnologia LED, orientate al risparmio energetico e alla migliore resa luminosa.