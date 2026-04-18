Eboli, esplosione all’alba: bomba carta in un palazzo di via Don Giuseppe Diana

Momenti di forte tensione nelle prime ore del mattino a Eboli, precisamente in via Don Giuseppe Diana, dove una bomba carta è stata fatta esplodere all’interno dell’androne di un edificio. Il violento boato, accompagnato da un intenso spostamento d’aria, ha svegliato di soprassalto e spaventato i residenti della zona, molti dei quali si sono riversati in strada per capire cosa fosse accaduto.

L’intervento dei soccorsi e i rilievi strutturali

Sul luogo dell’esplosione sono intervenuti tempestivamente i Carabinieri, che hanno avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’accaduto, insieme ai Vigili del Fuoco, impegnati nelle verifiche strutturali dell’edificio per garantire la sicurezza dell’area e degli abitanti.

Indagini in corso: si cercano i responsabili

Fortunatamente, non si registrano feriti né danni rilevanti alle abitazioni. Resta però alta l’attenzione sull’episodio: sono attualmente in corso le indagini per chiarire le responsabilità, analizzare eventuali filmati di videosorveglianza e individuare gli autori del gesto.