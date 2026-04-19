Salerno si mobilita contro i circhi con animali: «È violenza resa spettacolo»

Sabato 18 aprile, le strade di Salerno sono diventate il palcoscenico di una significativa protesta pacifica volta a scuotere le coscienze sul tema degli animali non umani negli spettacoli circensi. L’iniziativa, promossa dai collettivi Salerno Animal Save e Napoli Animal Save, ha visto la partecipazione di attiviste e attivisti determinati a denunciare una realtà spesso celata dietro le luci della ribalta: le privazioni e le metodologie di addestramento forzato a cui sono sottoposti gli animali.

La denuncia degli attivisti: oltre l’intrattenimento

Il cuore della manifestazione ha toccato le corde dell’etica e della dignità dei viventi. Secondo i manifestanti, la struttura stessa del circo tradizionale nega i bisogni primari delle specie coinvolte, trasformando l’esistenza di esseri senzienti in un ciclo continuo di reclusione e performance coatte. Durante il presidio, le sigle organizzatrici hanno espresso una posizione netta:

«Il circo con animali non è arte: è dominio e violenza resa spettacolo. La sofferenza comincia dalle gabbie, dove animali nati per essere liberi vengono rinchiusi per tutta la loro vita, privati di stimoli e della possibilità di esprimere comportamenti naturali».

Lo stress dell’addestramento e la logica del profitto

L’approfondimento della protesta si è concentrato sulle conseguenze psicofisiche derivanti dalla cattività. È stato sottolineato come la privazione della libertà e l’uso di tecniche coercitive siano fonte di stress cronico e traumi indelebili. La narrazione di un animale che si esibisce per “piacere” è stata duramente contestata:

«Gli animali non si esibiscono per scelta, ma perché costretti attraverso paura, punizioni e fame, piegati a una logica di profitto che ignora i loro diritti fondamentali».

L’analisi dei gruppi Save pone dunque l’accento sulla disparità di potere e sulla necessità di riconoscere i diritti inalienabili di ogni creatura, troppo spesso sacrificati in nome del guadagno economico.

Verso un nuovo modello di spettacolo etico

L’obiettivo dei movimenti non è solo la critica, ma la promozione di un cambiamento culturale radicale. Salerno Animal Save e Napoli Animal Save hanno richiamato l’attenzione sulla necessità di seguire l’esempio di quelle realtà istituzionali che hanno già abbracciato forme di spettacolo etiche, capaci di intrattenere senza ricorrere allo sfruttamento.

La visione finale proposta dai manifestanti non ammette mezze misure, puntando a una trasformazione profonda del rapporto uomo-animale:

«Non chiediamo gabbie vuote, ma gabbie distrutte e una cultura fondata sul rispetto e sull’empatia».

La giornata si è conclusa con l’auspicio che la sensibilizzazione della cittadinanza possa tradursi in una presa di posizione decisa da parte delle istituzioni locali, affinché il futuro dell’intrattenimento sia finalmente libero da ogni forma di prigionia.