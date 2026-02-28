“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Quinto appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione. In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato l’uso sempre più frequente dei farmaci per dimagrire, la nuova piramide alimentare americana e le proprietà del miele nelle patologie respiratorie.

Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali della rucola, cui è stata abbinata la ricetta “Pasta con pesto di rucola” tratta dal libro “La Dieta del Benessere – 50alimenti e 50 ricette per la tua salute”, di Andrea Ricci, edizioni “GPE”.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.