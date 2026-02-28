Video

“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato l’uso sempre più frequente dei farmaci per dimagrire

Redazione Infocilento

Quinto appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione. In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato l’uso sempre più frequente dei farmaci per dimagrire, la nuova piramide alimentare americana e le proprietà del miele nelle patologie respiratorie.

Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali della rucola, cui è stata abbinata la ricetta “Pasta con pesto di rucola” tratta dal libro “La Dieta del Benessere – 50alimenti e 50 ricette per la tua salute”, di Andrea Ricci, edizioni “GPE”.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.

Altre puntate:

