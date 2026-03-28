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“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato il latte di kefir, il caffè decaffeinato e l’alimentazione nella terza età

Redazione Infocilento

Sesto appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato il latte di kefir, il caffè decaffeinato e l’alimentazione nella terza età. Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali della carne bianca.

A questo alimento è stata abbinata la ricetta “Spezzatino o pollo alla Franceschiello” tratta dal libro “L’Italia a tavola – 100 Ricette dal Regno delle Due Sicilie alla Seconda Guerra Mondiale”, di Andrea Ricci e Fabio Astone, edizioni Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.

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