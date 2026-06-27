“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Nono appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato il caffè e le sue presunte proprietà dimagranti, l’alimentazione durante i periodi di studio intenso e la concentrazione di potassio della banana. Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali della lattuga.

A questo alimento è stata abbinata la ricetta “Insalate crude con noci” tratta dal libro “L’Italia a tavola – 100 Ricette dal Regno delle Due Sicilie alla Seconda Guerra Mondiale”, di Andrea Ricci e Fabio Astone, edizioni Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.