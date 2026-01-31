“Chiedilo al nutrizionista!”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Quarto appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato il rapporto tra colesterolo e alimentazione, la cottura tramite forno a microonde e la digeribilità delle uova. Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali del pesce in scatola maggiormente consumato al mondo, ovvero il tonno.

A questo alimento è stata abbinata la ricetta “Tonno con cipolle e fagioli” tratta dal libro “L’Italia a tavola – 100 Ricette dal Regno delle Due Sicilie alla Seconda Guerra Mondiale”, di Andrea Ricci e Fabio Astone, edizioni Centro Culturale Studi Storici “Il Saggio”.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.