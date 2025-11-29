“Chiedilo al nutrizionista”: la rubrica dedicata all’alimentazione a cura di Andrea Ricci

Ecco i temi trattati in questa puntata

A cura di Redazione Infocilento

Secondo appuntamento della seconda stagione della rubrica mensile di InfoCilento, curata dal dott. Andrea Ricci, biologo nutrizionista, dedicata ai temi della nutrizione e della sana alimentazione.

In questa puntata i temi trattati, decisi dalle domande inviate dai telespettatori, hanno riguardato il contenuto di caffeina nei diversi tipi di caffè, l’importanza degli spuntini nell’alimentazione e la correlazione fra alimentazione e steatosi epatica.

Inoltre, come alimento del mese, si è andati alla scoperta delle proprietà nutrizionali del pistacchio, cui è stato abbinato la ricetta “Pasta con pesto di pistacchi e basilico” tratta dal libro “La Dieta del Benessere”, di Andrea Ricci, edizioni “GPE”.

“Chiedilo al nutrizionista!” è una rubrica di InfoCilento che va in onda ogni ultimo sabato del mese a conclusione del Tg di InfoCilento delle 13.55 sul canale 79 del digitale terrestre.

