Alburni

Petina è la terra della fragolina di bosco: i racconti di una tradizione storica

La fragolina di bosco sarà celebrata, a Petina, anche quest'anno il 6 e il 7 giugno quando, tra intrattenimento e sapori unici, si potranno degustare tanti piatti a base di fragoline

Alessandra Pazzanese

In questo periodo a Petina nell’aria già si sente il profumo di fragoline di bosco perchè le piante hanno dato i loro fiori e presto ne porteranno i frutti. Petina è nota, da tempo, per essere la terra delle fragoline di bosco, un prodotto d’eccellenza, che cresce nei boschi incontaminati degli Alburni raggiunti, in passato, a piedi dai contadini che andavano a raccogliere questi frutti rossi, piccoli e profumati.

Un evento dedicato alla fragolina di bosco: tra intrattenimento e sapori unici

Oggi Petina ha tante piantagioni di fragoline che sono come quelle selvatiche e da ben 54 anni dedica un evento al frutto che matura all’inizio dell’estate. Le telecamere e i microfoni di InfoCilento hanno raggiunto i campi di fragoline di bosco di Petina per farsi raccontare la tradizione legata alla particolarissima e singolare coltivazione sia dagli anziani, come la signora Carmela Del Corvo, sia dalle nuove generazioni che hanno ereditato i campi, la sapienza e la passione per coltivarli, come la giovanissima Carmen Di Meo.

La fragolina di bosco sarà celebrata, a Petina, anche quest’anno il 6 e il 7 giugno quando, tra intrattenimento e sapori unici, si potranno degustare tanti piatti a base di fragoline e non mancherà la crostata da record che ogni anno viene preparata. Un appuntamento da non perdere raccontato, ai microfoni di InfoCilento, da una delle organizzatrici: la giovane Mimma Rufrano.

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