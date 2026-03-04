Video

“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: settima puntata

“Zona 27” è il podcast che racconta il calcio con leggerezza, ironia e due punti di vista diversi. In onda ogni mercoledì alle 20:40

Redazione Infocilento

“Zona 27” è il podcast che racconta il calcio con leggerezza, ironia e due punti di vista diversi. In onda ogni mercoledì alle 20:40, è uno spazio pensato per chi vive il calcio ogni giorno ma anche per chi lo osserva con curiosità, senza tecnicismi inutili.

A guidare il racconto sono Manuel Chiariello, voce esperta e appassionata, e Chiara Esposito, sguardo spontaneo e diretto. Insieme commenteranno la partita clou della settimana, le polemiche più discusse, le storie umane che vanno oltre il campo e le follie social che solo il calcio sa regalare.

In questa puntata: “se le squadre di Serie A, fossero delle canzoni di Sanremo2026, quali sarebbero?”. Dal pareggio di Roma-Juve, all’emozione di Lukaku passando per l’esultanza del Cholito.

Altre puntate:

“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: sesta puntata
“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: quinta puntata
“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: quarta puntata
“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: terza puntata
“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: seconda puntata
Accedi alla sezione on demand
Condividi questo articolo
Nessun commento

Potrebbe interessarti anche:

La Polisportiva Basket Agropoli vince e convince contro Solofra

Buona prova per la formazione di coach Di Concilio contro una diretta concorrente per i play-off

Donazione sangue

Agropoli, Avis: ecco il calendario con gli appuntamenti di marzo

Ecco dove e quando si potrà donare

Riforma Giustizia, Nordio a Salerno: “Separazione carriere naturale, pronti a superare il Codice Mussolini”

Il percorso di rinnovamento della magistratura italiana entra in una fase cruciale. A Salerno, in occasione dell'incontro "Giustizia: le ragioni del sì" organizzato dalla Camera Penale, il Ministro della Giustizia Carlo Nordio ha ribadito con forza le linee guida di una riforma costituzionale che punta a ridefinire gli equilibri del sistema giudiziario nazionale. L'obiettivo dichiarato non è lo scontro istituzionale, bensì il completamento di un disegno giuridico atteso da oltre quarant'anni. Separazione delle carriere e autonomia della magistratura Al centro del dibattito si colloca la separazione delle carriere, un pilastro che il Guardasigilli definisce come una caratteristica "ordinaria e naturale" del modello processuale accusatorio di stampo anglosassone. Nordio ha voluto fugare ogni dubbio circa un presunto intento punitivo nei confronti delle toghe, respingendo le critiche e definendo le polemiche in corso come "assolutamente inutili e sterili". L'intento del Governo, secondo quanto illustrato dal Ministro, è quello di dare finalmente piena attuazione al progetto ideato da Giuliano Vassalli, giurista socialista e figura storica della Resistenza. "Nessun intento di umiliare la magistratura", ha precisato Nordio, assicurando che la riforma garantirà che "sia la parte requirente che quella giudicante resteranno assolutamente indipendenti e autonome". La mancata realizzazione di questo assetto in passato sarebbe…

Ospedale Ruggi

Follia al Ruggi di Salerno: danneggia il Pronto Soccorso e aggredisce i medici, arrestato

Arrestato in uomo per i fatti avvenuti al Pronto Soccorso di Salerno: danneggiamenti, aggressioni al personale e interruzione di pubblico servizio.

A Teresa Scorza di Sant’Angelo a Fasanella l’Onoreficenza di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana

“Per aver reso il lavoro uno strumento di inclusione”, la motivazione del Quirinale

Capaccio Paestum, installati dossi artificiali in Via Quistione: ecco gli interventi completi

Su tutto il tratto viario è stata installata nuova segnaletica e sono stati installati anche dossi artificiali, dissuasori di velocità per rallentare la corsa dei veicoli in transito

Camerota, fognatura Mingardo: Consac incontra i balneari

Un’opera attesa da anni dagli imprenditori che, nel tempo, hanno sostenuto notevoli sacrifici per lo smaltimento delle acque reflue

Discarica abusiva nel cuore del Parco del Cilento: sequestrati 1500 mq a Palinuro, 8 indagati

Operazione della Guardia Costiera e dei Carabinieri a Palinuro: sequestrata una discarica abusiva di 1500 mq vicino al fiume Lambro. Otto persone indagate.

US Agropoli: dopo la sconfitta di sabato, a InfoCilento parla il centrocampista Caruso

Il Centrocampista Alessandro Caruso è intervenuto nella trasmissione InCampo, facendo il punto sul momento difficile dell'Agropoli

Campania panorama

Torna il premio “Piccolo Comune amico” per valorizzare i piccoli comuni della regione con meno di 5mila abitanti, ecco come partecipare

Un progetto che premia le eccellenze italiane nelle categorie agroalimentare, artigianato, innovazione sociale e cultura, arte e storia

La Porta

Caso Agropoli, La Porta rompe il silenzio: «Se anche la maggioranza dubita, i problemi sono reali»

Il consigliere Massimo La Porta commenta il documento di Agropoli Oltre Agropoli: "Confermate le criticità su ospedale, porto e urbanistica sollevate dall'opposizione"

Agropoli: verso la definizione della rottamazione Quinquies. A InfoCilento parla Mario Pesca, consigliere comunale

L’obiettivo della misura è fornire ai cittadini uno strumento per regolarizzare le pendenze tributarie relative a un arco temporale molto ampio, compreso tra il 2000 e il 2023