“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: ottava puntata

“Zona 27” è il podcast che racconta il calcio con leggerezza, ironia e due punti di vista diversi. In onda ogni mercoledì alle 20:40, è uno spazio pensato per chi vive il calcio ogni giorno ma anche per chi lo osserva con curiosità, senza tecnicismi inutili.

A guidare il racconto sono Manuel Chiariello, voce esperta e appassionata, e Chiara Esposito, sguardo spontaneo e diretto. Insieme commenteranno la partita clou della settimana, le polemiche più discusse, le storie umane che vanno oltre il campo e le follie social che solo il calcio sa regalare.