“Zona 27”, il podcast che racconta il calcio tra leggerezza e ironia: decima puntata

“Zona 27” è il podcast che racconta il calcio con leggerezza, ironia e due punti di vista diversi. In onda ogni mercoledì alle 20:40, è uno spazio pensato per chi vive il calcio ogni giorno ma anche per chi lo osserva con curiosità, senza tecnicismi inutili.

A guidare il racconto sono Manuel Chiariello, voce esperta e appassionata, e Chiara Esposito, sguardo spontaneo e diretto. Insieme commenteranno la partita clou della settimana, le polemiche più discusse, le storie umane che vanno oltre il campo e le follie social che solo il calcio sa regalare.

Italia sì, Italia no…missione mondiali. Ma l’Italia riuscirà ad accedere ai Mondiali2026? Le scelte di Gattuso, sono quelle giuste? L’Inter sta regalando la vittoria del Campionato, Milan e Napoli sapranno approfittarne? Di questo e di tanto altro si discuterà in questa puntata di Zona 27.