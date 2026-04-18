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Sapri punta sulla tecnologia: via libera al progetto “Strade Sicure” per la videosorveglianza

Il Comune di Sapri approva il progetto esecutivo "Strade Sicure". Un investimento di oltre 40.000 euro per nuove telecamere intelligenti e controllo targhe

Maria Emilia Cobucci

La Giunta Comunale di Sapri ha approvato il progetto esecutivo “Sapri – Strade Sicure”, finalizzato alla realizzazione di un avanzato sistema di videosorveglianza territoriale e di rilevamento dei transiti veicolari.

L’iniziativa nasce da un’istanza presentata dal Comune al Ministero dell’Interno, tramite la Prefettura di Salerno, ottenendo il finanziamento necessario per potenziare gli standard di sicurezza urbana.

Dettagli tecnici e investimenti nel sistema di controllo

Il progetto prevede un investimento complessivo di 40.558,04 euro. La dotazione tecnologica sarà capillare e comprenderà telecamere per la lettura targhe e per l’osservazione panoramica a 180 gradi; sistemi di collegamento wireless punto-multipunto per il trasporto delle immagini; stazioni di alimentazione intelligenti collegate ai cicli della pubblica illuminazione; un potenziamento della Sala Operativa con nuovi monitor, postazioni di visualizzazione e server aggiornati con sistema operativo Milestone.

Il commento

«La Città di Sapri presto sarà dotata di un un nuovo sistema di videosorveglianza efficiente e all’avanguardia. Un iter iniziato lo scorso anno – come sottolineato dal Sindaco Antonio Gentile – che renderà la cittadina del Golfo di Policastro sempre più protetta e sicura»

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