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Nuovo decreto disabilità, oggi a Roccadaspide focus sul progetto di vita e il ruolo del territorio

Cosa cambia per le persone con disabilità con il nuovo decreto legislativo 62/2024? Oggi pomeriggio a Roccadaspide l'Ambito S7 riunisce istituzioni, esperti ASL, INPS e Terzo Settore per fare il punto sul "Progetto di Vita" e sulle nuove opportunità per il territorio. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per capire come cambiano i servizi socio-sanitari e l'accessibilità universale. Tutti i dettagli nell'articolo. Si terrà oggi, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Roccadaspide (SA), l'evento “Il Progetto di Vita – D.Lgs. 62/2024. La persona con disabilità al centro”, promosso dall’Ambito S7 del Piano di Zona. L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto sul nuovo quadro normativo e sulle prospettive operative del “Progetto di Vita”, con particolare attenzione al ruolo degli enti locali e del Terzo Settore nella costruzione di percorsi personalizzati per le persone con disabilità. Il programma dell'incontro e i temi della tavola rotonda L’evento vedrà i saluti istituzionali delle autorità locali e l'apertura dei lavori da parte del sindaco di Roccadaspide, l'avvocato Gabriele Iuliano. Successivamente si terrà una tavola rotonda dal titolo “A che punto siamo?”, che vedrà la partecipazione di esperti del settore socio-sanitario e dell’accessibilità. L'incontro ospiterà inoltre gli interventi dei rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell’Ambito Territoriale S07. Le conclusioni saranno invece curate dal vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa. Gli interventi degli esperti e il dibattito con il pubblico I presenti potranno ascoltare molte informazioni utili e rivolgere domande dirette agli esperti che prenderanno parte all’incontro. Dopo l'introduzione del sindaco, seguiranno i contributi dei diversi relatori invitati a relazionare sul tema. Prenderanno la parola la dottoressa Maria Rosaria Duraccio, coadiutrice del Gruppo Accessibilità Universale dell'Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; la dottoressa Lucia Palumbo, coordinatrice dell'Ufficio di Piano dell'Ambito Territoriale S07; la dottoressa Adele Paolino, responsabile Riabilitazione e Socio-Sanitario dell’ASL - Distretto 69; la dottoressa Giovanna Balbi, direttore provinciale INPS di Salerno, e l’avvocato Giuseppe D'Apolito. L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza

Redazione Infocilento
Roccadaspide, panorama

Cosa cambia per le persone con disabilità con il nuovo decreto legislativo 62/2024? Oggi pomeriggio a Roccadaspide l’Ambito S7 riunisce istituzioni, esperti ASL, INPS e Terzo Settore per fare il punto sul “Progetto di Vita” e sulle nuove opportunità per il territorio. Un appuntamento aperto a tutta la cittadinanza per capire come cambiano i servizi socio-sanitari e l’accessibilità universale. Tutti i dettagli nell’articolo.

Si terrà oggi, giovedì 4 giugno 2026, alle ore 16:00, presso la Sala Consiliare del Comune di Roccadaspide, l’evento “Il Progetto di Vita – D.Lgs. 62/2024. La persona con disabilità al centro”, promosso dall’Ambito S7 del Piano di Zona.

L’iniziativa rappresenta un’importante occasione di confronto sul nuovo quadro normativo e sulle prospettive operative del “Progetto di Vita”, con particolare attenzione al ruolo degli enti locali e del Terzo Settore nella costruzione di percorsi personalizzati per le persone con disabilità.

Il programma dell’incontro e i temi della tavola rotonda

L’evento vedrà i saluti istituzionali delle autorità locali e l’apertura dei lavori da parte del sindaco di Roccadaspide, l’avvocato Gabriele Iuliano. Successivamente si terrà una tavola rotonda dal titolo “A che punto siamo?”, che vedrà la partecipazione di esperti del settore socio-sanitario e dell’accessibilità.

L’incontro ospiterà inoltre gli interventi dei rappresentanti dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità e dell’Ambito Territoriale S07. Le conclusioni saranno invece curate dal vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania, Monsignor Vincenzo Calvosa.

Gli interventi degli esperti e il dibattito con il pubblico

I presenti potranno ascoltare molte informazioni utili e rivolgere domande dirette agli esperti che prenderanno parte all’incontro. Dopo l’introduzione del sindaco, seguiranno i contributi dei diversi relatori invitati a relazionare sul tema.

Prenderanno la parola la dottoressa Maria Rosaria Duraccio, coadiutrice del Gruppo Accessibilità Universale dell’Osservatorio Nazionale sulla condizione delle persone con disabilità; la dottoressa Lucia Palumbo, coordinatrice dell’Ufficio di Piano dell’Ambito Territoriale S07; la dottoressa Adele Paolino, responsabile Riabilitazione e Socio-Sanitario dell’ASL – Distretto 69; la dottoressa Giovanna Balbi, direttore provinciale INPS di Salerno, e l’avvocato Giuseppe D’Apolito.

L’incontro è a ingresso libero e aperto a tutta la cittadinanza.

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