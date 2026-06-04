Attualità

Sala Consilina, bando per la gestione estiva della Villa Comunale di via Pozzillo

Il Comune di Sala Consilina pubblica l'avviso per l'affidamento temporaneo di un'area della Villa Comunale: giostrine e chiosco bar per l'estate 2026

Erminio Cioffi
Sala Consilina Villa Comunale

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha pubblicato l’avviso pubblico per l’affidamento temporaneo di una porzione della Villa Comunale di via Pozzillo da destinare ad attività ludico-ricreative durante il periodo estivo.

Valorizzazione dello spazio pubblico e intrattenimento

L’iniziativa punta a valorizzare uno degli spazi pubblici più frequentati della città, offrendo occasioni di svago e intrattenimento per bambini, famiglie e cittadini nel corso della stagione estiva.

Dettagli della concessione e strutture previste

La concessione, della durata di circa quattro mesi, prevede l’utilizzo dell’area per l’installazione di strutture mobili, tra cui giostrine e un chiosco bar, nel rispetto delle disposizioni contenute nel bando e delle normative vigenti.

Criteri di assegnazione e procedure di gara

L’assegnazione avverrà mediante procedura aperta, con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che terrà conto sia degli aspetti economici sia della qualità della proposta presentata dai partecipanti.

Scadenza dei termini e consultazione dei documenti

Gli operatori interessati potranno presentare la propria candidatura entro il prossimo 6 giugno 2026, termine ultimo fissato dall’avviso pubblico.

L’Amministrazione invita tutti i soggetti interessati a consultare attentamente la documentazione disponibile, contenente requisiti di partecipazione, modalità di presentazione delle domande e criteri di valutazione.

Il bando completo e gli allegati sono consultabili e scaricabili attraverso il portale istituzionale del Comune.

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