Comuni più sicuri, fondi in arrivo per la videosorveglianza. Ecco dove

Stanziati fondi dal Ministero dell'Interno, 1,3 milioni di euro per la provincia di Salerno. Questi i comuni beneficiari

Alessandra Pazzanese
Videosorveglianza

Con Decreto del Ministero dell’Interno sono stati approvati i progetti per l’installazione di videocamere di sorveglianza in diversi comuni del salernitano.

I fondi destinati alla provincia di Salerno ammontano a 1.300.000,00 € a valere sulle risorse del “POC – LEGALITA’”.

I beneficiari

I comuni che potranno sfruttarli poiché beneficiario del finanziamento, sono i comuni associati di Buonabitacolo e Caselle in Pittari che potranno installare dispositivi di videosorveglianza per un investimento di 100.000 euro di cui circa 20.000 a carico dei due comuni; i comuni associati i Omignano e Salento che beneficeranno di 80.833,00 €, i comuni, che hanno presentato singolarmente il progetto, di Buccino, Casalbuono, Giffoni Sei Casali, Oliveto Citra, Padula, Petina, Polla, San Cipriano Picentino e Sant’Arsenio che potranno contare su circa 80.000,00 € per ciascun comune utili al potenziamento della videosorveglianza urbana.

La videosorveglianza

I Comuni che si sono associati o che hanno deciso di investire una piccola parte dell’importo necessario alla realizzazione di un’ottimale e capillare sistema di videosorveglianza, hanno optato per questa decisione al fine di avere maggiori possibilità di finanziamento, una scelta rivelatasi appropriata visto il risultato positivo ottenuto.

Cifre più alte per i comuni della provincia di Salerno di Castel San Giorgio, Sant’Egidio del Monte Albino e Siano che potranno contare su un finanziamento di 110.000,00 euro ciascuno in quanto si tratta di zone in cui sono state riconosciute maggiori criticità dal punto di vista della sicurezza.

