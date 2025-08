Ristrutturare il giardino: tutto quello che devi sapere

Hai un giardino e vuoi trasformarlo in un piccolo angolo di paradiso? Ristrutturarlo può davvero migliorare la qualità del tuo tempo libero, aiutarti a ridurre lo stress e persino aumentare il valore della tua abitazione.

Non serve essere un esperto: con una buona pianificazione e i giusti consigli, puoi ottenere ottimi risultati. E in più, potresti anche approfittare di bonus fiscali molto interessanti!

A chi rivolgerti?

Prima di entrare nello specifico, rispondiamo a una delle domande più frequenti: “A chi rivolgersi?”.

Se preferisci non fare tutto da solo, il consiglio è quello di affidarti a ditte specializzate che possono guidarti nella progettazione e realizzazione del tuo giardino ideale.

Se vuoi trovare aziende esperte a Milano, vedi qui come entrare in contatto con professionisti del settore e richiedere preventivi personalizzati.

Da dove cominciare: progettazione e pianificazione

Prima di iniziare qualsiasi lavoro, è fondamentale avere un progetto chiaro. Rifletti bene sull’uso che vuoi fare del tuo spazio verde: vuoi un’area relax? Uno spazio per i bambini? O magari un giardino ricco di piante e fiori?

Tieni in considerazione soprattutto questi tre elementi:

le dimensioni dell’area;





l’esposizione al sole;

il clima della tua zona.

Questi elementi ti aiuteranno a decidere dove posizionare il verde e le zone pavimentate, e se conviene installare un impianto di irrigazione o di illuminazione.

Come preparare il terreno

Una volta deciso il progetto, passa alla parte pratica. Il terreno va preparato con cura:

rimuovi sassi e piante infestanti;

pota gli arbusti che vuoi mantenere;

arieggia e livella il terreno;

spargi il concime per nutrire la terra.

Solo a questo punto potrai piantare alberi, cespugli e fiori, seguendo una disposizione che abbia un senso estetico e pratico, ricordandoti di prenderti sempre cura del tuo spazio outdoor .

Prato, aiuole e decorazioni

Puoi seminare un nuovo prato (di solito germoglia in circa 20 giorni) oppure scegliere un tappeto erboso in rotoli, perfetto per chi vuole un risultato immediato e uniforme.

Una volta completato il verde, puoi arricchire il giardino con:

fontane o piccoli stagni;

gazebi, salottini da esterno o affascinanti casette da giardino ;

percorsi pavimentati per il passaggio.

L’arredamento fa la differenza. Per un tocco naturale e accogliente scegli legno e materiali sostenibili; se invece preferisci uno stile moderno e minimale, vai su acciaio o materiali sintetici. E se vuoi risparmiare, puoi anche riciclare pallet o cercare mobili usati in buono stato.

Serve un permesso?

Non sempre. Ma se prevedi lavori strutturali importanti, come costruire una piscina interrata o un porticato, allora ti servirà un vero e proprio permesso di costruire .

Per opere più leggere, come montare una casetta in legno, creare un pozzo o installare una pompeiana, è sufficiente presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività).

Quanto può costare?

I prezzi variano molto, perché ogni giardino è un caso a sé. Ma per darti un’idea:

sistemare il prato: 5 – 10 €/mq;

potatura di grandi alberi: 400–800 €;

impianto d’irrigazione: 10–14 €/mq.

Naturalmente, tutto dipende dalla superficie, dal tipo di lavori e dai materiali scelti.

Bonus Verde: lo sconto che ti aiuta

Se hai condotto lavori di ristrutturazione nel tuo giardino entro la fine del 2024, sappi che puoi usufruire del Bonus Verde.