Spazi verdi: il fascino senza tempo delle casette da giardino

Funzionali, economiche e adatte ad ogni contesto: sono le casette da giardino realizzate in legno, che sempre più spesso al giorno d’oggi possono essere personalizzate in base allo spazio disponibile e al loro possibile utilizzo.

Per chi non resiste al fascino di uno stile rustico, ma non vuole rinunciare al comfort di una soluzione moderna, le casette prefabbricate in legno sono una risposta ottimale a vari tipi di esigenze.

Il design di queste strutture, infatti, è particolarmente versatile, in modo da integrarsi perfettamente nell’armonia generale di un giardino privato, di un terreno appartenente a una casa vacanze oppure a un hotel, come pure di un camping park o di un qualsiasi ambiente all’aperto.

Le caratteristiche principali delle casette da giardino



Guardando alle proposte delle migliori aziende del settore della bioedilizia, come per esempio Caleba, è possibile notare che le dimensioni delle casette da giardino in genere partono da un minimo di 10-12 mq e giungono fino a un massimo di circa 40 mq.

All’interno, quindi, si può ricavare un piccolo ripostiglio, ideale per riporre dopo l’uso i vari attrezzi e utensili per il giardinaggio, oppure una camera aggiuntiva per ospitare i propri amici e parenti, completa di tutto l’occorrente per un pernottamento nel bel mezzo della natura.

A seconda dell’utilizzo che se ne intende fare, le casette da giardino possono essere sottoposte a ulteriori interventi. Se l’obiettivo è trasformarle in mini-alloggi, ad esempio, applicare dei pannelli isolanti è un’ottima scelta per creare uno schermo efficace contro l’umidità, il calore e i rumori che provengono dall’esterno.

Altrettanto utile è installare una rete anti-insetti sia alla porta, sia alle finestre, così da impedire a qualsiasi animale di accedere all’interno. In ultimo, è preferibile posizionare la struttura in punto che consenta l’allacciamento a luce, gas e acqua e il collegamento al wi-fi, così da poter disporre di tutte le comodità, come TV, climatizzazione, doccia e cucina.





Area relax e hobby

Le casette da giardino offrono la possibilità di ritagliarsi uno spazio tutto per sé all’interno del contesto familiare. Del resto, si tratta di un ambiente distaccato dalla casa principale che all’occorrenza può fungere da vero e proprio angolo di quiete.

Insomma, un luogo silenzioso nel quale ci si possa dedicare alla lettura, allo yoga, alla meditazione o ad un hobby creativo, come per esempio la scrittura, il disegno oppure il bricolage.

Lo stesso discorso vale per chi canta, ascolta la musica, oppure suona uno strumento, e non vuole arrecare disturbo al partner che lavora o ai figli che studiano. Naturalmente, in una casetta da giardino è possibile anche ritagliarsi momenti di relax oppure trascorrere il tempo all’insegna del divertimento insieme ai propri affetti oppure con gli amici.





Sfruttare le casette da giardino come alloggi in affitto

Installare due, tre o più casette da giardino può rivelarsi un’opportunità per ottenere delle entrate extra. Questi alloggi, infatti, possono ospitare coppie e famiglie in vacanza, permettendo di andare a costituire un vero e proprio bed & breakfast.

Sarà necessario, comunque, effettuare qualche intervento apposito per garantire la dovuta privacy ed il giusto comfort. Scegliere arredi in stile country, installare climatizzatore, riscaldamento, frigobar, più l’occorrente per cucinare, e infine creare una zona d’ombra con una tenda da sole o un gazebo sono tutti modi per aumentare l’appeal turistico delle casette da giardino e, quindi, renderle più appetibili per i potenziali ospiti, senza imbarcarsi in lunghi e costosi lavori edili.