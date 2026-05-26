“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: trentunesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare”, il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Cosimo Morra, ballerino e insegnante di danza.

Ha trasformato le difficoltà in forza, i sacrifici in traguardi, il talento in uno strumento per aiutare gli altri.Cosimo Morra, ballerino e insegnante di danza di Aquara, ha 29 anni e ha costruito il suo percorso artistico con coraggio e determinazione, affrontando ostacoli che non lo hanno fermato, ma reso più forte, fino a conquistare importanti vittorie in competizioni di danza di livello nazionale.

Oggi insegna danza ad Aquara, con corsi senza scopo di lucro per aiutare tutti a seguire il loro sogno e insegna anche a Salerno, portando avanti la sua attività con passione e impegno. Ma il suo contributo va oltre la danza: Cosimo è una vera voce guida per i giovani: è entrato nelle scuole per parlare di bullismo, di fragilità, di riscatto, aiutando tanti ragazzi a non lasciarsi scoraggiare da chi prova a spegnere i loro sogni.

Per questi motivi è un vero e proprio “Maestro del fare”, un esempio concreto di come talento, umanità e generosità possano diventare strumenti di crescita per un’intera comunità.

A raccontarsi ai microfoni di InfoCilento è stato non solo un artista, ma soprattutto un giovane uomo capace di trasformare la propria esperienza in un messaggio di speranza e forza per gli altri.

Maestri del Fare va in onda ogni giovedì alle 20.40 sul canale 79 del DTT e in streaming su InfoCilento.it