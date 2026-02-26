“Maestri del Fare”, storie di persone, comunità e di associazioni: diciannovesima puntata

Racconta storie di persone, comunità e associazioni “Maestri del Fare” il programma di Alessandra Pazzanese che oggi ha ospitato Pasquale Marino.

Pasquale Marino è di Capaccio Scalo, ha origini trentinaresi, ma vive a Barcellona ed è un’artista di grande cultura che, attraverso la sua arte di trasformarsi in un clown, raggiunge tanti e diversi contesti. Pasquale ha messo la Clownerie a servizio di progetti sociali arrivando ad operare in ospedale e anche in contesti di guerra e utilizza la “tecnica del clown” in diversi settori professionali.

Dagli spettacoli in teatri al circo e ai festival del teatro di strada, Pasquale arriva ovunque. E’ un formatore per insegnanti, educatori e artisti interessati a conoscere le potenzialità dell’arte del clown per utilizzarla anche nelle loro professioni. Per tutti questi motivi Pasquale è un vero e proprio “Maestro del Fare”.