Eboli: Degrado in via Carlo Rosselli all’imbocco con la Statale 19

Erba alta e animali vari, un’area cantiere ormai senza più la necessaria segnalazione, disagi e disservizi per gli automobilisti di passaggio ma soprattutto per i pedoni che transitano in zona. Su tutte le furie però sono i residenti costretti a fare i conti con uno stato di abbandono e disagio che dura da troppo tempo. “L’erba alta, animali di ogni specie, puzzo nauseabondo e un cantiere stradale che ormai esiste da tanto sono disagi all’ordine del giorno che ormai viviamo e subiamo senza rimedio”- spiega una residente.

La frustrazione dei residenti

“Abbiamo più volte contattato gli uffici comunali preposti ed un assessore a più riprese, facendo lo scaricabarile tra responsabilità degli uffici e mancata approvazione del bilancio, ci ha garantito un intervento di ripristino e pulizia almeno temporaneo e invece qui non è venuto mai nessuno a riqualificare l’area”, ha chiosato la residente esprimendo tutta la propria frustrazione.

La condizione di degrado persiste da tempo

Da tempo ormai l’angolo di via Carlo Rosselli che si affaccia sulla Statale 19 a ridosso dell’ex Pastificio Pezzullo versa in una condizione di abbandono e degrado e i residenti chiedono l’intervento degli enti preposti.