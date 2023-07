Weekend da bollino rosso sulle strade: A2, SS19 e Cilentana tra quelle segnalate dall’Anas

Il primo fine settimana di esodo estivo è iniziato con grande afflusso di viaggiatori, con spostamenti di breve e lunga percorrenza lungo la rete stradale di competenza Anas, società del Polo infrastrutture del Gruppo FS Italiane. Viabilità Italia prevede il bollino rosso a partire dal pomeriggio di oggi e per le giornate di sabato 29 e domenica 30 luglio.

Campania: Intensi flussi di traffico verso le mete turistiche

Nella regione Campania, diversi tratti stradali, inclusa l’autostrada A2 “del Mediterraneo” e le strade statali delle costiere come SS145 “Sorrentina” e SS163 “Amalfitana”, saranno interessate da intensi flussi di traffico veicolare. Anche le strade statali che conducono alle principali località turistiche balneari o montuose, come la SS18 “Tirrena Inferiore”, la SS18/VAR “Cilentana“, la SS372 “Telesina”, SS19 “delle Calabrie”, SS7/bis “di Terra di Lavoro”, 7 “Appia Ofantina” e la SS90 “delle Puglie”, registreranno un notevole aumento del traffico.

Lavori in corso e chiusure stradali

Tra i principali lavori in corso nella zona, va segnalata l’esecuzione dei lavori nella canna in direzione Salerno della galleria ‘Monte Pergola’ su Raccordo Autostradale 2 “di Avellino”, che ha reso necessaria l’attivazione del doppio senso di marcia nella canna del tunnel in direzione Avellino. Ci sono anche limitazioni già note per il traffico pesante e interventi di manutenzione sui viadotti ‘Ficarola’ e ‘Massavetere’, che hanno causato la chiusura al traffico di una tratta della strada statale 19/ter “delle Calabrie” a Caggiano.

Misure di supporto alla viabilità

Per agevolare la viabilità lungo la strada statale 7 “Appia” Ofantina, a causa dei lavori in corso sul viadotto ‘Parolise I’ (al km 313,525) e ‘Parolise II’ (al km 313,690), Anas ha annunciato l’attivazione di presidi di personale su strada durante tutti i fine settimana di agosto e anche in occasione del Ferragosto.

Rimozione dei cantieri attivi

Già dal 14 luglio scorso, sono stati rimossi i cantieri precedentemente attivi in corrispondenza di alcuni sovrappassi ad Agropoli, lungo la SS18/VAR “Cilentana”.

Divieto di transito per mezzi pesanti

Si ricorda che su tutto il territorio nazionale è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti con massa superiore a 7,5 tonnellate, dalle 16.00 alle 22.00 di oggi, venerdì 28 luglio, dalle 8.00 alle 16.00 di sabato 29 luglio e dalle 7.00 alle 22.00 di domenica 30 luglio.